Минцифры хочет перекрыть иноагентам отчисления от рекламодателей и аудио- и видеоплатформ

В последний день Петербургского международного экономического форума глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о своем стремлении законодательно ограничить отечественных рекламодателей, сотрудничающих с иноагентами. Речь идет о тех иноагентах, кого уже штрафовали за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП). В планы Минцифры входит добиться полного запрета на размещение рекламы у таких лиц.

Помимо этого, Шадаев хочет создать специальные счета для отчислений, которые аудио- и видеоплощадки переводят авторам различного контента. Это нужно для того, чтобы ограничить в правах все тех же "иноагентов" с протоколами по 20.3.3 КоАП.

"Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам", - приводит слова министра "Интерфакс".

Спецсчета, по мысли чиновников, после проверки авторов контента станет возможным заморозить.

фото: digital.gov.ru