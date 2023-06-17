ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:37

Беглов не попал в Топ-10 медиаперсон ПМЭФ

фото ЗакС политика Беглов не попал в Топ-10 медиаперсон ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский не вошли в десятку публичных лиц, которых чаще всего упоминали в соцсетях в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Рейтинг составила ИТ-компания Brand Analytics.

Первое место с большим отрывом традиционно занял президент Владимир Путин. Второй - мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте - нейросеть "Жириновский".

Далее идут Герман Греф, Дмитрий Песков, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Григорий Лепс, Максим Орешкин, Денис Пушилин. 

ПМЭФ'23 проходил в Петербурге с 14 по 17 июня. 

reit.jpg (171 KB)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама