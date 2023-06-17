Беглов не попал в Топ-10 медиаперсон ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский не вошли в десятку публичных лиц, которых чаще всего упоминали в соцсетях в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Рейтинг составила ИТ-компания Brand Analytics.

Первое место с большим отрывом традиционно занял президент Владимир Путин. Второй - мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте - нейросеть "Жириновский".

Далее идут Герман Греф, Дмитрий Песков, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Григорий Лепс, Максим Орешкин, Денис Пушилин.

ПМЭФ'23 проходил в Петербурге с 14 по 17 июня.