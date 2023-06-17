Захарова на ПМЭФ вспомнила тиктокера Даню Милохина и обратилась к Павлу Дурову

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова считает военкоров современными инфлюенсерами, которые пришли на замену блогерам, которые занимаются "шелухой". Об этом она рассказала в последний день Петербургского международного экономического форума 17 июня во время дискуссии на тему "Новые инфлюенсеры России и борьба с фейками". Захарова решила начать свое выступление с воспоминаний о ПМЭФ-2021, когда блогер Даня Милохин предлагал участникам сессии снять видео лежа на полу. Тогда к перфомансу также присоединилась Ксения Собчак. По именам героев тех событий она не назвала.

- Нулевой день форума два года назад начался с того, что тоже был разговор про инфлюенсеров и была такая акция, когда какие-то молодые люди валялись. И не только молодые люди, но и немолодые женщины валялись на полу в странных позах. Все эти фотографии разлетелись по всему интернету. <...> Большая часть из вас даже не понимает, о чем идет речь, о каких инфлюенсерах. Практически фамилии вспомнят одного или двух этих инфлюенсеров. Где они сейчас - вы не только этого не знаете, вас это вообще не интересует, как и подавляющее большинство нашего населения, - сказала Захарова.

Так она пришла к выводу, что тратить время на инфлюенсеров бессмысленно, поскольку они ничего не производят, в отличии от по-настоящему талантливых, по ее мнению, людей.

- Эта история шелухи, которая стала возможной с развитием средств массовой коммуникации - это тоже проходящее и оно тоже будет проходить. Все, что дается таким легковесным методом, когда прославляется бездарность и бездарность получает внимание ресурсы и так далее - это краткосрочно, это ненадолго. Придёт другая эпоха. Она уже пришла. Кто сегодня инфлюенсеры? Военкоры - заявила она.

Отдельно представитель МИД рассказала о своих пожеланиях по работе мессенджера Telegram.

- Большая просьба к Telegram все-таки проработать и внести возможность того, чтобы внося изменения в оригинальный пост, эти изменения отражались в репосте у других. Я понимаю, почему они это делают, многие же как хитрят, сначала что-то такое вбрасывают, потом меняют. У этого может быть дополнительная функция в виде хронологии изменений, - предложила Захарова.

Также представитель МИД обратилась к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой прекратить "списывать" подписчиков. Она заявила, что никому не платила за подписки, но их списывают "совершенно безбожно". По данным сервиса TGStat, сейчас от канала Захаровой ежедневно отписывается от 200 до 600 человек в день. Отписки продолжаются с марта.

Константин Леньков