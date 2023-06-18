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Новости 11:12

Минобрнауки не намерено вводить в вузах церемонию исполнения гимна РФ и поднятия флага

фото ЗакС политика Минобрнауки не намерено вводить в вузах церемонию исполнения гимна РФ и поднятия флага

Замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что в вузах по аналогии со школами не будут вводить церемониалы с исполнением гимна страны и поднятием флага, передаёт ТАСС.

Это обосновано тем, что в университетах нет единого времени начала занятий. Также корпуса вузов часто располагаются на отдалении друг от друга.

"Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии", — констатировал Могилевский.

Напомним, что с прошлого года в школах начались не только уроки под названием "Разговоры о важном", но также с приходом нового учебного дня введено поднятие флага РФ под исполнение гимна.


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