На 98-м году жизни скончался внук Льва Троцкого

В Мексике скончался внук советского номенклатурного деятеля Льва Троцкого Эстебан Волков, ему было 97 лет, передаёт местная газета La Jornada.

Родственник политика был последним живым свидетелем его убийства, произошедшего в 1940 году.

Эстебан Волков появился на свет в 1926 году в Ялте. Его матерью была первая дочь Троцкого Зинаида. При рождении его нарекли Всеволодом, однако после переезда в Мексику он сменил имя.

При большевистской власти Зинаида Троцкая вместе с сыном пыталась убежать из Союза, однако её лишили гражданства, после чего, уже в Париже, она покончила с собой. После этого Лев Троцкий разыскал внука и забрал его к себе в Мексику.

В 1940 году внук пострадал при покушении на политика. В том же году Троцкого убил ледорубом советский агент Рамон Меркадер.