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Новости 13:50

В петербургском МЧС предупредили о последствиях горящего тополиного пуха

фото ЗакС политика В петербургском МЧС предупредили о последствиях горящего тополиного пуха

В Петербурге начал гореть тополиных пух, что зачастую приводит к печальным последствиям. Как их предотвратить, рассказали в городском управлении МЧС.

Например, на днях из-за чьей-то шалости в виде подожжённого "пушистого" покрова пенсионер едва не лишился собственного автомобиля.

Спасатели известили, что за последние 24 часа они девять раз выезжали на места горения пуха. В МЧС подчеркнули, что семена тополя воспламеняются подобно пороху и с такой же скоростью огонь распространяется на места его скопления.

В это время всем курильщикам необходимо тщательно следить за тем, потух ли окурок от сигареты в урне. Кроме того, в МЧС напомнили родителям о необходимости просвещения детей о недопустимости игр со спичками и зажигалками.

В местах, где пуха особенно много, рекомендуется пролив водой.


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