На Васильевском острове самовозгорелся и "самопотушился" автобус

На территории Васильевского острова в самый час пик в воскресенье, 18 июня, задымился автобус, следующий по маршруту №100. О происшествии сообщается в паблике "Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Запись инцидента зафиксировал видеорегистратор транспортного средства. У перекрёстка Малого проспекта и Гаванской улицы остановился автобус и выпустил из своего "носа" дым.

После этого на кадрах видно, что после прояснения ситуации на проезжей части находится лужа из белой пены.

"Фонтанка" пишет, что ей сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс", что подобный инцидент был обоснован автоматикой происходившего.

"В двигателе сработала система пожаротушения. Возгорания не было. Пожарных не вызывали", — констатировали в предприятии.