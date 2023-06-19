"Известия": На следующий Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд

В следующем году выходные на Первомай продлятся четыре дня подряд, заявил "Известиям" глава Минтруда Антон Котяков. Проект постановления о праздничных днях в 2024 году ведомство планирует опубликовать в ближайшее время.

Как уточнил министр, следующие новогодние каникулы растянутся точно до 8 января. Кроме того, поскольку в следующем году 23 Февраля и 8 Марта выпадают на пятницу, их празднование будет длиться по три дня.

"На майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в этом году 1 Мая выпадает на среду", — отметил Котяков в беседе с изданием.

По словам чиновника, без переноса праздничных дней Первомай в 2024 году продлился бы всего один день. Чтобы этого избежать, Минтруд намерен перенести выходной с субботы, 27 апреля, а также забрать один ноябрьский выходной. В результате последняя перед майскими праздниками неделя окажется шестидневной, после чего наступят выходные с 28 апреля по 1 мая включительно.