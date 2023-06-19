В Невском районе прокурор обратился в суд из-за сауны в подвале жилого дома

Прокурор Невского района обратился в суд с иском о прекращении деятельности сауны в подвале жилого дома № 63 по улице Бабушкина, сообщили 19 июня в надзорном ведомстве. На ее работу пожаловались местные жители.

После обращения горожан прокуратура провела проверку, подключив к ней специалистов в сфере пожарного и жилищного надзоров. Как выяснилось, в подвале здания действительно располагается сауна, что противоречит закону "О пожарной безопасности" и иным нормативным актам, в соответствии с которыми в жилых домах запрещено оборудование общественных саун и бань.

Сауна на улице Бабушкина оказалась размещена в помещении, которое является неотъемлемой частью здания. "При непринятии своевременных мер по устранению нарушений возможна угроза наступления вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений и иных лиц", — отметили в прокуратуре.

В своем иске прокурор потребовал обязать организацию устранить выявленные нарушения и закрыть сауну. Заявление находится на рассмотрении суда.