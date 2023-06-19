"Яндекс" получил штраф за непредоставление ФСБ пользовательских данных

Мировой судья в Москве оштрафовал российскую IT-компанию "Яндекс" на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ данных о пользователях сервиса "Яндекс.Услуги", сообщил 19 июня ТАСС. Подобные действия были квалифицированы по статье о повторном неисполнении компанией обязанности предоставлять уполномоченным органам доступ к оборудованию и программно-техническим средствам (ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ).

"Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере двух миллионов рублей, который был обжалован и вступил в законную силу", — сообщили информагентству в судебной пресс-службе. Решение было обжаловано в апелляционной инстанции и вступило в силу.

Представитель компании в суде признал вменяемые ей нарушения и попросил не назначать максимальное наказание. Последнее предусматривает наложение штрафа в размере шести миллионов рублей.

Впервые компания была оштрафована за непредоставление данных пользователей в 2022 году, тогда Мещанский суд Москвы взыскал с нее 400 тысяч рублей. В суде защитник "Яндекса" указывал на отсутствие у компании возможности выполнять требования законодательства из-за введенных против России ограничений. Он уточнил, что компания не может сейчас закупить, установить и настроить необходимые по закону технические средства.