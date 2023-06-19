Роспотребнадзор запустил горячую линию для выезжающих за рубеж

Управление Роспотребнадзора по Петербургу запустило 19 июня горячую линию для выезжающих за рубеж горожан. Получить ответы на интересующие вопросы можно будет вплоть до 30 июня.

Получить консультации можно будет относительно актуальной эпидситуации за границей, правилах безопасного поведения на отдыхе и о правах потребителей при получении туристических услуг. Линия будет работать в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Акция проводится в рамках всероссийской горячей линии по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом, следует из сообщения Роспотребнадзора. Звонить можно, в частности, по номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 и по номеру регионального управления РПН 8 (812) 764-02-34.

Фото: ЗАКС.Ру