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Новости 12:15

В Ленобласти будут судить "черных копателей"

фото ЗакС политика В Ленобласти будут судить "черных копателей"

Петербургская полиция закончила расследование уголовного дела так называемых "черных копателей". Речь идет о двоих мужчинах, которые раскапывали оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Одни находки оставались в их личном пользовании, другие шли на продажу.

При участии сотрудников ФСБ фигурантов задержали в феврале прошлого года. При обысках изъяли более 170 единиц оружия времен ВОВ, около 4 тысяч боеприпасов и полтора килограмма взрывчатых веществ.

Судить злоумышленников, один из которых имеет гражданство другой страны, будут в Сланцевском городском суде Ленобласти. 

Фото: ЗАКС.Ру


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