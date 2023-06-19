Володин поторопил релокантов вернуться назад

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин счел, что покинувшим страну после начала военной спецоперации следует в их же интересах вернуться как можно раньше. Он допустил, что вскоре такой возможности может уже не представиться, причем не из-за действий РФ, а из-за поражения в правах в нынешнем месте пребывания.

На свежую мысль депутата навела наблюдаемая им "истерия" в Западной Европе. Особенно его впечатлили недавние высказывания чешского президента Петра Павела, порассуждавшего о концентрационных лагерях.

"Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия", - так описал положение релокантов Володин в своем Telegram-канале.

Будучи уверенным, что "чужбина родиной не станет", единоросс посоветовал находящимся за пределами России "включить голову".

фото: kremlin.ru