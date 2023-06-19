Нелегальных свалок в России впервые стало меньше за последние четыре года

По итогам 2022 года число стихийных свалок в России уменьшилось на 17%, о чем пишет ТАСС со ссылкой на данные Росприроднадзора. В абсолютном выражении их стало меньше на 2,6 тысячи, а общее их число с учетом проведенных расчисток составило 12,9 тысяч.

Наибольший прогресс продемонстрировал Башкортостан, где число свалок снизилось почти на одну тысячу. Тем не менее, по количеству подобных объектов регион продолжает лидировать.

За прошедший год всего по стране ликвидировали почти в два раза больше нелегальных свалок, чем в 2021 году.

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