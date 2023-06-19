Петербургский СК требует от парламента федеральную инициативу о запрете электросамокатов вне парков

Рабочая группа постоянной комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры во вторник, 20 июня рассмотрит письмо Следственного комитета на имя председателя парламента. Региональный СК хочет, чтобы депутаты подготовили федеральную инициативу о том, чтобы электросамокаты могли ездить только в парках. В ЗакСе не знают, как реагировать, поскольку в МВД считают, что самокатами можно пользоваться везде.

- И вот мы собираем МВД и Следственный комитет, хотим спросить, что они от нас хотят. Потому что у них разные позиции. Что нам делать? Хотя бы позиция правоохранительных органов, как должны двигаться самокаты, нам пока не ясно, - рассказал ЗАКС.Ру председатель комиссии Алексей Цивилев.

Сейчас правила дорожного движения не содержат строгих ограничений, где должны передвигаться электросамокаты. В МВД пока работают над сбором негативной статистики и планируют сформировать более точную позицию позже, отметил Цивилев. В СК же требуют обратиться с инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину как можно скорее.

- Я же не могу не реагировать на письма Следственного комитета. Мы между Следственным комитетом и МВД не можем сформировать свою позицию, потому что они все-таки главные надзорные органы. Наоборот, как раз хотим синхронизировать, а у нас не синхронизируется ничего, - добавил парламентарий.

С 1 марта электросамокаты включены в правила движения как средства индивидуальной мобильности. После распространения услуг по прокату электросамокатов, в Петербурге участились происшествия с участием такого вида транспорта. В последний раз - 17 июня. Самокатчик сбил 8-летнего ребенка в Колпино, у пострадавшего сломана челюсть.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру