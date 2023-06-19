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Комблаг отчитался об уборке улиц за неделю

фото ЗакС политика Комблаг отчитался об уборке улиц за неделю

В среднем за день на уборку улиц в Петербурге тратится по шесть тысяч кубических метров воды, сообщил 19 июня городской комитет по благоустройству. Вода расходуется не только на приведение в порядок асфальта и плитки, но и на очистку остановок, урн и ограждений.

Всего за прошедшую неделю для уборки города использовали 44 тысячи кубометров воды и 10 тысяч литров специального шампуня. Самосвалы вывезли за тот же период 1 100 кубометров мусора и собрали с дорог 1 350 тонн смёта.

"Работы по очистке от пыли и грязи чередуются в эти жаркие дни с поливом дорожных поверхностей, чтобы охладить нагретые магистрали, площади и пешеходные зоны", — отметили в комблаге. Форсунки техники при этом поднимаются вверх, чтобы охватить как можно большую площадь дорог и добраться до зеленых насаждений.

В зеленых зонах сотрудники садово-парковых учреждений усиленно поливают растения, чтобы помочь им перенести установившуюся погоду.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"


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