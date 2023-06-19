Режиссер Сокуров выписан из больницы

Режиссер Александр Сокуров возвратился домой из больницы после проведения плановой операции на сердце, сообщил 19 июня ТАСС со ссылкой на источник в окружении деятеля культуры.

"Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали", — сообщил собеседник информагентства.

О госпитализации Сокурова стало известно на прошлой неделе, эту информацию позже подтвердил сам режиссер. Он уточнил, что помещение в больницу связано с проблемами с сердцем, однако воздержался от предоставления более детальных сведений о своем состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру