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Новости 14:51

Режиссер Сокуров выписан из больницы

фото ЗакС политика Режиссер Сокуров выписан из больницы

Режиссер Александр Сокуров возвратился домой из больницы после проведения плановой операции на сердце, сообщил 19 июня ТАСС со ссылкой на источник в окружении деятеля культуры.

"Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали", — сообщил собеседник информагентства.

О госпитализации Сокурова стало известно на прошлой неделе, эту информацию позже подтвердил сам режиссер. Он уточнил, что помещение в больницу связано с проблемами с сердцем, однако воздержался от предоставления более детальных сведений о своем состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру


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