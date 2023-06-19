"Заминировавшему" гараж петербуржцу назначили ограничение свободы

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к одному году ограничения свободы Андрея Дергауса, которого признали виновным в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в декабре минувшего года фигурант в пьяном виде позвонил в экстренную службу и предоставил ошибочную информацию о якобы заложенной бомбе в гараже. Ущерб правоохранителям от проверки ложного сообщения оценили почти в семь тысяч рублей.

Дергаус, воспитывающий двоих детей, раскаялся и признал свою вину.

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