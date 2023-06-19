Против сотрудницы полиции в Ленобласти завели уголовное дело

Начальница отдела дознания ОМВД по Тосненскому району Ленобласти стала фигуранткой коррупционного дела, о чем сообщает региональное управление СК. Ее преследуют за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

По версии силовиков, подследственная получила незаконное вознаграждение за прекращение уголовного дела. Последнее, в свою очередь, было возбуждено по ст. 322.3 УК (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Взятка была получена в значительном размере.

В статусе подозреваемой сотрудницу правоохранительных органов арестовали.

Фото: ЗАКС.Ру