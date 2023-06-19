Голикова анонсировала введение квот на поступление в вузы для участников СВО

Участники специальной военной операции смогут поступать в вузы на выбранные ими специальности в рамках отдельных квот по результатам экзаменов, сообщила 19 июня вице-премьер Татьяна Голикова. При этом студенты платных отделений получат право в приоритетном порядке перейти на бюджет уже в предстоящем учебном году.

"Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023/2024 учебном году", — приводит слова чиновницы пресс-служба кабмина.

Отдельная квота, но без вступительных испытаний, будет предусмотрена для детей медиков, погибших от коронавируса при исполнении своих трудовых обязанностей. Норма распространится на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования.

Кроме того, участники СВО и дети погибших от ковида медиков получат право бесплатного обучения на подготовительном отделении вузов. Инициативы будут подготовлены и законодательно оформлены по завершении консультаций с Госдумой, отметила Голикова.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"