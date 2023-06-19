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Новости 17:39

В петербургском колледже открыли "Парту Героя" в честь участника Второй чеченской

фото ЗакС политика В петербургском колледже открыли "Парту Героя" в честь участника Второй чеченской

Петербургские единороссы открыли "Парту Героя" в честь бойца спецназа Владимира Широкова, погибшего в ходе контртеррористической операции в Чечне в 2000 году.

Церемония состоялась в Красносельском районе в колледже №130, который он закончил, сообщает пресс-служба регионального отделения "ЕдРа". На ней присутствовали депутат ЗакСа Наталия Астахова и глава МО "Константиновское" Татьяна Зыкова.

По словам директора образовательного учреждения Галины Воронько, военнослужащий прославил место своей учебы. Сегодня Колледж электроники и приборостроения носит имя Широкова.

фото: пресс-служба ЕР в Петербурге


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Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Зыкова Татьяна Викторовна 




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