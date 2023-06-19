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Новости 17:53

Экстремистов, желающих попасть на СВО, не будут освобождать от уголовной ответственности

фото ЗакС политика Экстремистов, желающих попасть на СВО, не будут освобождать от уголовной ответственности

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки, согласно которым военнослужащие не смогут быть освобождены от уголовной ответственности в ряде случаев.

Шансов на освобождение не будет у граждан, осужденных по четырем уголовным статьям. Две из них касаются обращения с ядерными материалами (ст. 220 УК) и радиоактивными отходами и хищения их (ст. 221 УК). Две оставшихся статьи - призывы к экстремизму (ст. 280 УК) и оправдание терроризма (ст. 205.2 УК).

В свою очередь, военнослужащие, осужденные за преступления средней и небольшой тяжести, смогут выйти на свободу.

Фото: ЗАКС.Ру


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