Экстремистов, желающих попасть на СВО, не будут освобождать от уголовной ответственности

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки, согласно которым военнослужащие не смогут быть освобождены от уголовной ответственности в ряде случаев.

Шансов на освобождение не будет у граждан, осужденных по четырем уголовным статьям. Две из них касаются обращения с ядерными материалами (ст. 220 УК) и радиоактивными отходами и хищения их (ст. 221 УК). Две оставшихся статьи - призывы к экстремизму (ст. 280 УК) и оправдание терроризма (ст. 205.2 УК).

В свою очередь, военнослужащие, осужденные за преступления средней и небольшой тяжести, смогут выйти на свободу.

Фото: ЗАКС.Ру