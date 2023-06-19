Беглов рассказал о заключенных на ПМЭФ договорах с другими регионами

В ходе Петербургского международного экономического форума власти Северной столицы провели встречи с руководством ряда иных регионов России, сообщил в своем еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов 19 июня. Отдельно он остановился на вопросах сотрудничества с ДНР.

"В рамках форума мы провели почти полтора десятка встреч с главами других регионов России, подписали дорожные карты и договорились о расширении сотрудничества с Камчатским краем и Томской областью, с Чеченской республикой, Ульяновской, Челябинской, Орловской и другими областями", — рассказал Беглов в эфире "Радио России".

Отдельно Беглов упомянул встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Чиновники "обсудили ход восстановления Мариуполя, стажировку донецких врачей в нашей 31-й городской больнице", уточнил петербургский градоначальник. Также он упомянул о приезде школьников из Мариуполя, которых разместили в лагере "Дружных".

"Всего за летние каникулы Петербург примет более двух тысяч ребят из города-побратима, — напомнил Беглов. На вторую смену к нам приедут старшеклассники и выпускники мариупольских школ. Вместе со своими сверстниками из освобожденных регионов России они побывают на празднике "Алые паруса" в конце этой недели и получат в Санкт-Петербурге аттестаты зрелости".

В целом, по словам губернатора, на ПМЭФ Петербург заключил контракты на 660 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру