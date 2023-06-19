Свалку в Приморском районе хотят вывезти в Ленобласть

На заседании комиссии петербургского парламента по природопользованию 19 июня участники встречи обсудили будущее свалки, ограниченной улицами Яхтенной, Мебельной и Оптиков. Она существовала с 1930-х годов и была закрыта в 1976 году. Несмотря на закрытие, объект продолжает наносить вред окружающей среде.

Особо опасных отходов на свалке нет, однако существует угроза воспламенения биогазов. Комитет по природопользованию одобрил вывоз свалки в деревню Гарболово Ленинградской области. С этим не согласился депутат областного ЗакСа Дмитрий Звонков, выступивший на заседании. Он попросил рассмотреть другое место для транспортировки мусора.

"В Гарболово проживают 5 тысяч человек, это в основном пожилые люди. Они в негодовании от того, что в 5-10 километрах от жилых домов привезут отходы", - произнес депутат.

Общую стоимость работ оценили в 2,6 млрд рублей, их которых 1 млрд могут выделить из федерального бюджета.

Фото: комитет Смольного по природопользованию