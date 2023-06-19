Коммунисты в Коми добиваются референдума по прямым выборам мэров

Депутаты Госсовета республики от КПРФ внесли предложение о референдуме, на котором граждане смогли бы проголосовать за введение процедуры прямых выборов мэров и глав районов.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов, авторы инициативы добиваются рассмотрения проекта постановления о референдуме на ближайшем заседании.

Избирком республики в начале месяца одобрил идею референдума. В свою очередь, спикер Госсовета Сергей Усачев предположил, что инициатива получит отрицательный отзыв у юристов.

Накануне сторонники прямых выборов в регионе провели манифестацию.