"Как такое могли допустить?": Милонов возмущён голыми купаниями петербуржцев в Ладоге

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат Виталий Милонов заинтересовался наличием отделений правоохранительных органов в областной деревне Коккорево из-за гуляющего по Сети видео с голыми купаниями людей в Ладоге. Заметка приведена в его Telegram-канале.

"Хочу обратить внимание органов прокуратуры, что, судя по всему, в деревне Коккорево нет правоохранительных органов - как такое могли допустить? Всех участников найти и поместить в спец психиатрический стационар с полной изоляцией от общества", - написал политик.

Видеозапись с голыми купаниями людей опубликовала ранее "Фонтанка". На кадрах можно заметить, как не менее 30 человек, скинув с себя одежды и приобняв друг друга за плечи, входят в воды Ладожского озера, после чего проводят там некий ритуал. По информации издания, к подобному "ретириту" может быть причастен блогер-предприниматель из Петербурга, который в своих соцсетях собирал группу для "оздоровительной" поездки на Ладогу.

Фото: ЗАКС.Ру