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Новости 12:08

"Ъ": Заводы Bosch в Стрельне может приобрести инвестор из Китая

фото ЗакС политика "Ъ": Заводы Bosch в Стрельне может приобрести инвестор из Китая

Расположенные в Стрельне заводы Bosch может выкупить китайская компания Hisense, передаёт "Коммерсант Петербург".

По словам источника на рынке электронике, немецкий концерт ещё в начале года определился с кругом потенциальных инвесторов, которым готов передать свои активы.

Собеседник "Ъ" утверждает, что Hisense уже выкупила заводы, однако в Bosch это опровергают, заявляя о продолжении переговоров.

На стрельнинских заводах раньше собирали холодильники и стиральные машины. После начала военной спецоперации они приостановили свою деятельность.

Фото: pixabay


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