Почти 500 многодетных семей в Петербурге получили выплаты на улучшение жилищных условий

В 2023 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий в Петербурге получат свыше 800 многодетных семей, сообщили 20 июня в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. Более чем половине из них сертификаты уже были выданы.

Как уточнил Повелий, в бюджете Петербурга на выдачу сертификатов многодетным семьям заложено в 2023 году более семи миллиардов рублей. "В этом году социальные выплаты получат 855 семей. 470 семей из сводного списка текущего года уже получили свидетельства на общую сумму почти четыре миллиарда рублей", — отметил чиновник.

Сейчас сертификаты выдаются семьям, обратившимся за помощью с жильем в июне прошлого года. В Смольном обещают полностью ликвидировать очередь уже в следующем году, чтобы в дальнейшем многодетные семьи получали содействие непосредственно в год обращения.

Право на помощь с жильем имеют семьи с тремя и более детьми, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье или в улучшении жилищных условий.

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