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Новости 12:38

Бизнес-центр на Синопской набережной ушёл с молотка за почти 600 млн рублей

фото ЗакС политика Бизнес-центр на Синопской набережной ушёл с молотка за почти 600 млн рублей

Компания "Олимп" стала собственником бизнес-центра на Синопской набережной, 60-62, информирует "Деловой Петербург". Одно из помещений в БЦ сдаётся в аренду структуре "Ленэнерго".

Центр имеет площадь в почти 8 тысяч кв. метров. Ранее он находился в залоге у "Таврического банка". Собственником являлась компания "Диабаз". В 2017 году банк обратился в суд с иском о банкротстве организации, объявив о долге в 838 млн рублей.

Впоследствии объект дважды пытались пустить с молотка, однако попытки найти инвестором успехом не увенчались.

На третий раз здание выкупила компания "Олимп", предложив за него 595 млн рублей.

Фото: pixabay


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