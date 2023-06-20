Стоимость перелетов экономклассом стала рекордной с начала века

Стоимость перелета экономклассом по России в 2023 году приблизилась к семи тысячам рублей на одну тысячу километров, сообщил 20 июня РБК со ссылкой на данные Росстата. Это рекордное значение как минимум с 2020 года (более ранние сведения отсутствуют).

В минувшем мае цена перелета достигла 6 972,36 рублей в расчете на тысячу километров пути, что на 28 % превышает аналогичный показатель годом ранее, подсчитал Росстат. Предыдущий рекорд составил 6 892,51 рублей, он держался с 2010 года. С начала 2023 года стоимость перелета выросла на 32 %.

В то же время в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что рост цен на билеты экономкласса, проданные на период с января по сентябрь 2023 года, оказался в пределах прогнозируемого Центробанком уровня инфляции на этот год (4,5-6,5 %). В ведомстве отметили, что цена билетов в апреле выросла год к году на 4 %, а также что на стоимость перелетов влияют в том числе сезонность, инфляция и спрос. Кроме того, антимонопольщики уточнили, что в 2022 году авиакомпании нередко устраивали распродажи.

"Также отметим, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС России могут отличаться", — добавили в ФАС.

Фото: ЗАКС.Ру