"Зенит" могут оштрафовать из-за несогласованного мероприятия по случаю чемпионства в РПЛ

Дзержинский райсуд Петербурга изучит административное дело по статье об организации несогласованного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) в отношении ФК "Зенит". О регистрации протоколов в трёх судах информирует во вторник, 20 июня, объединённая пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, 13 мая текущего года АО "ФК "Зенит" выступило организатором непубличного массового мероприятия, последствия которого нарушили общественный порядок, помешали движению транспорта и привели к проблемам с благоустройством.

9 мая гендиректор ФК направил губернатору Петербурга документ с просьбой согласовать проведение фанатской встречи, приуроченной к победе "Зенита" в Чемпионате России по футболу в сезоне 2022/2023. Следить за порядком должны были также сотрудники ГИБДД.

11 мая из комитетов по физической культуре и спорту, а также вопросам законности в адрес Смольного и руководство ФК "поступили письма об оказании содействия в проведении мероприятий в пределах компетенции". Клубу рекомендовали согласовать встречу с управлением МВД по Петербургу.

"Однако письмо в ГУ МВД было направлено только 15.05.2023. Таким образом, вопросы организации и обеспечения общественного порядка не были согласованы с ГУ МВД по СПб и ЛО", - отметили в судебной пресс-службе.

АО "ФК "Зенит" таким образом не приняло во внимание рекомендации комитетов.

Участники встречи затоптали газоны и жгли файеры, что повлекло создание проблем с объектами благоустройства.

Указывается, что к производству материалы дела на данный момент не приняты ни в одном из судов.

Фото: ЗАКС.Ру