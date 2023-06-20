Репетиция и празднование "Алых парусов" скажутся на разводках мостов через Неву

Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" внесет коррективы в график разводки двух мостов через Неву. Само торжество оставит наведенными все переправы, кроме одной.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, репетиция "Алых парусов" состоится в ночь на субботу, 24 июня. В связи с этим Троицкий мост будет разведен с 20:15 в пятницу по 04:50 субботы. Также с 01:20 до 04:55 будет разведен Дворцовый мост. Прочие переправы в эту ночь будут разводиться по графику.

Непосредственно само празднование состоится в ночь на воскресенье, 25 июня. В этот раз мосты разводиться не будут, за исключением Троицкого моста. Последний будет недоступен с 12:10 24 июня до 06:00 26 июня.

В КРТИ также отметили, что указанный график является сугубо предварительным. Непосредственно в день проведения мероприятий время разводки может быть скорректировано.

Фото: ЗАКС.Ру