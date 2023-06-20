КГА выдал задание на разработку проекта планировки для метро до Пулково

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на разработку проектной документации для продолжения Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково. Документ опубликован 19 июня на сайте городской администрации.

Согласно заданию, предложения о порядке, сроках и содержании документации будут приниматься вплоть до середины сентября. Крайним сроком предоставления документации по планировке указано 15 декабря 2024 года. Среди прочего подрядчик должен будет установить границы зон проектируемых объектов, обозначить границы участков для размещения линейных объектов и характеристики этих объектов.

Длина участка составит 7,23 километра. Предполагается, что пропускная способность будет достигать 33 поездов в час.

Ранее о том, что продление метро до Пулково предусмотрено отраслевой схемой развития подземки, говорил в интервью ТАСС губернатор Александр Беглов. Он отметил, что на отрезке планируется строительство промежуточных станций "Ульянка" и "Авиагородок". "Сейчас ведется разработка документации по планировке территории", — говорил градоначальник.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко