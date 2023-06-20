Комтранс усилил движение на ряде маршрутов наземного транспорта на время ремонта "Пионерской"

В Петербурге начиная с 24 июня на период до завершения ремонта на станции метро "Пионерская" будет увеличено количество автобусов как на действующих трассах, так и на новых, делится пресс-служба комитета по транспорту.

Так, вводятся следующие маршруты: № 237М, который будет следовать от Афонской улицы до станции "Чёрная речка", и № 267М, трасса которого проляжет от "Чёрной речки" до ЖК "Новоорловский". Автобусы будут ходить с 6 утра до 20:00.

"Автобусы 237М и 267М будут дублировать действующие сегодня маршруты № 237 и 267 соответственно, осуществляя движение по укороченным трассам, что позволит быстрее подвозить пассажиров к станции метро "Чёрная речка", - подчеркнули в комтрансе.

Также усилится движение по следующим трассам: по автобусным маршрутам № 235, 227, 219 и трамвайному маршруту № 18.

Фото: ЗАКС.Ру