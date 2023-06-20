Депутаты Петербурга намерены просить Мантурова разрешить госзакупку микропроцессорной техники КНР

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов ("Новые люди") и Денис Четырбок ("Единая Россия") подготовили обращение к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову об изменении требований к государственным закупкам микропроцессорной техники. Документ опубликован в базе законопроектов городского парламента.

В обращении речь идет о радиоэлектронной продукции, автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП), программно-аппаратных комплексах (ПАК), используемых на объектах критической информационной инфраструктуры. Депутаты обратили внимание на то, что объем производимой в стране микропроцессорной техники сильно отстает от растущих потребностей государственных заказчиков. Это приводит к увеличению сроков поставки комплектующих на 9-14 месяцев и ограничению конкуренции с завышением стоимости на оборудование, пишут парламентарии.

Кроме того, ситуацию ухудшает сложившаяся практика применения постановления правительства России о подтверждении производства промышленной продукции, считают депутаты. Документ запрещает заключать контракты с теми, у кого нет нужного заключения министерства на технику. По словам парламентариев, также в постановлении широко трактуются коды классификаторов продукции. Из-за этого заказчики ориентируются не на качественные характеристики техники, а на соответствие кодам и наличию заключения, пишут Четырбок и Панов.

Они предложили Мантурову разрешить использование продукции китайских производителей, если те соответствуют постановлению. Также депутаты просят министра облегчить получение заключения от ведомства, увеличить срок его действия до 5 лет, ввести возможность продления документа, уточнить виды продукции и их коды классификатора. Еще стоит отменить до 2030 года требование по соблюдению процентной доли использования российских электронных компонентов в той технике, где неизбежно приходится использовать иностранные детали, написали депутаты.

Напомним, в настоящее время в России действует запрет на закупку ряда иностранного оборудования. Также по некоторым позициям заказчик обязан отклонять предложения по поставке зарубежной техники, если есть хотя бы одно предложение по оборудованию из России или стран ЕАЭС. Такое требование, в частности, прописано для радиоэлектронной продукции.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру