Суд в Москве оставил в силе решение по делу "Пригожин vs Венедиктов*"

Городской суд Москвы оставил без изменений решение, согласно которому журналист Алексей Венедиктов* распространял недостоверную информацию о деятельности предпринимателя Евгения Пригожина. О ходе процесса экс-главред закрытого "Эха Москвы" рассказал у себя в Telegram-канале.

"Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда (Пригожин vs Венедиктов*) о том, что Пригожин не "хозяин ЧВК "Вагнер"". Самозванец, что ли?" — поделился своим мнением журналист.

Претензии бизнесмена касались высказываний Венедиктова*, озвученных в 2020 году в программе "Будем наблюдать". В ней он заявил, что, по его мнению, Пригожин якобы является "хозяином ЧВК Вагнера". Именно эти слова бизнесмен счёл порочащими его честь.

Отметим, что в сентябре прошлого года Пригожин признал, что учредил группу, которую впоследствии назвали "Вагнер", ещё в 2014 году. Он сообщил, что бойцы организации принимали участия в боевых действиях на территории Украины, Сирии и других стран.

Из-за этого заявления Венедиктов* вновь обратился в суд.

*Минюст внёс Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру