Из-за нетрезвой выходки с "лжеминированием" самолёта пассажир стал фигурантом уголовного дела

Летевший из Петербурга в Москву пассажир, будучи в подпитии, уведомил бортпроводника самолёта о якобы находящейся у него в сумке бомбе, информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошёл 19 июня.

Вследствие вынужденной проверке рейс задержали на три часа. Дебошира передали полиции. Опасных устройств на борту воздушного судна не обнаружили.

В транспортном управлении СК рассказали, что 49-летний пассажир стал фигурантом уголовного дела о лжеминировании (ч. 2 ст. 207 УК).

Данное правонарушение предусматривает до 5 лет колонии.

Фото: ЗАКС.Ру