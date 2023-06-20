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Новости 18:23

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса

фото ЗакС политика Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса

Минсельхоз намерено продлить запрет вывоза риса из России до конца 2023 года, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎по 31 декабря 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса <...> и крупы рисовой <...> из Российской Федерации", — говорится в документе.

При этом само положение содержит ряд исключений. В частности, вывозить рис из страны разрешат, если он поставляется государствам — членам Евразийского экономического союза, если он вывозится для оказания международной гуманитарной помощи или же экспортируется в рамках международных межправительственных соглашений, а также в ряде иных случаев.

Запрет на вывоз риса был принят в России в июле прошлого года и продлен в декабре по 30 июня 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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