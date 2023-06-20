Въезд в Кронштадт решили не ограничивать на время проведения Международного военно-морского салона

Кронштадт будет доступен для посещения на время проведения Международного военно-морского салона, который пройдёт с 21 по 25 июня, о чём сообщает пресс-служба Смольного.

При этом въезд и выезд с острова Котлин будут разделены на время проведения мероприятия: для участников и жителей города сделают разные транспортные потоки. Кроме того, в Кронштадт можно будет добраться по воде.

Впервые площадкой салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр кластера "Остров фортов". На его территории разместится экспозиция из более чем 250 отечественных и зарубежных предприятий, занимающихся судостроением. Также пройдёт три научные конференции.

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