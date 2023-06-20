Военный получил от предпринимательского фонда 1 млн рублей за испорченный танк Leopard

Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard от предпринимательского фонда "Забота Сибири", поделились в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что деньги Кравцову вручили в качестве дополнительного поощрения помимо уже установленных выплат за уничтожение либо захват боевой техники.

Кравцов на данный момент проходит реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского. Денежный сертификат ему передал трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин.

"Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом", — отметил член Совфеда.

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