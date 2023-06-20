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Продолжительность форума "Россия — Африка" в Петербурге окажется меньшей, чем предполагалось изначально

фото ЗакС политика Продолжительность форума "Россия — Африка" в Петербурге окажется меньшей, чем предполагалось изначально

Второй по счету саммит "Россия — Африка" будет не столь длительным, как утверждалось ранее. Мероприятие пройдет в Петербурге 27 и 28 июня, следует из данных на сайте форума, хотя изначально предполагалось, что оно растянется с 26 по 29 июня.

""Экспофорум", Санкт-Петербург, 27-28 июля 2023 года", — говорится на портале мероприятия.

Днем ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил о готовности большинства стран Африки принять участие в мероприятии. "Я могу подтвердить, что уже большинство стран континента дали согласие принять участие [в саммите]", — цитировал слова чиновника ТАСС.

Первый форум состоялся в Сочи в 2019 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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