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В Петербурге началось строительство завода по производству гормональных препаратов

фото ЗакС политика В Петербурге началось строительство завода по производству гормональных препаратов

На территории Северной столицы стартовало возведение нового завода, который будет производить гормональные препараты. Закладка фундамента прошла на площадке Solopharm, информирует пресс-служба фармацевтической компании.

В строительство инвестировали 9,5 млрд рублей. Площадь будущего завода превысит 13 тысяч кв. метров, 5,2 тысячи из которых отдадут под чистые помещения, куда не смогут проникнуть ни частицы пыли, ни сторонние химические соединения.

Ожидается, что на производственных мощностях предприятия будут выпускать около 40 гормональных препаратов — 1,19 млрд упаковок лекарств в год.

Завод возводится по проекту немецкой компании d/g consults GmbH. Начать работу он должен в 2026 году.

Фото: pixabay


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