В Петербурге похоронили погибшего в зоне боевых действий СВО генерал-майора

На территории Смоленского кладбища в Петербурге в минувшее воскресенье, 18 июня, похоронили генерал-майора Сергея Горячева, который погиб в зоне боевых действий СВО, информирует "Фонтанка".

Во время церемонии прощания с военным, прошедшей в Доме офицеров на Литейном проспекте, его проводили в последний путь с почётным караулом.

На кресте на могиле погибшего сообщается, что он умер 12 июня. Уже на следующий день глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале написал, что гибель Горячева наступила вследствие ракетного удара.

"В начале СВО он был командиром 5-й отдельной танковой бригадой, "вырос" до замкомандующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии", — рассказывал Рогов.

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