В Петербурге приняли закон об уравнивании налога на машино-место

Депутаты Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который уравнивает налоговую нагрузку на владельцев машино-мест, передает корреспондент ЗАКС.Ру. До этого по сути одинаковые объекты могли облагаться налогом по разной ставке. Теперь накопившаяся "переплата" за последние два года должна вернутся автовладельцам. Документ отправлен на подписание губернатору.

Ранее размер ставки зависел от формы собственности. Если машино-место было оформлено как нежилое помещение, что бывает на крупных парковках, то владелец места платил налог от 1,25% до 2%. Если место было выделено в отдельный гараж, то ставка составляла 0,3%. Теперь все владельцы вне зависимости от формы собственности смогут уплачивать налог по низкой ставке.

Документ уточняет, что действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру