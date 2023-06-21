Петербургские депутаты хотят увеличить срок приема выпускников на работу без испытательного срока

Законодательное собрание Петербурга 21 июня в первом чтении одобрило проект инициативы по увеличению срока моратория на обязательные испытания при приеме на первую работу для выпускников вузов с одного года до двух лет, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ внесла парламентская комиссия по социальной политике и здравоохранению. Сам проект был подготовлен Молодежным парламентом при Заксобрании для защиты интересов военнослужащих-срочников.

Депутаты могут предложить коллегам из Государственной думы внести изменения в Трудовой кодекс. Сейчас закон освобождает людей, получивших среднее профессиональное или высшее образования, от испытательного срока в течение года с момента получения диплома. Авторы документа отмечают, что после получения диплома молодые люди могут быть призваны на срочную службу в армию, после которой они формально лишаются права воспользоваться отсрочкой при приеме на первую работу.

- Есть случаи, когда например, призываются молодые люди на срочную военную службу. И другие обстоятельства возникают у семей. Например выходят в декрет девушки и другие разные моменты, - объяснил Ржаненков.

Депутат Александр Ржаненков рассказал, что ко второму чтению планируется уточнить список ситуаций, когда может быть полезна отсрочка на два года.

"За" проголосовали 39 депутатов. Для подготовки поправок решили выделить два месяца.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру