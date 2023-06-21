У театра "Буфф" появились претензии к подрядчику на 5 млн рублей

Администрация петербургского государственного театра "Буфф" обратилась жалобой в правоохранительные органы на действия подрядчика. Как пишет издание 78.ru со ссылкой на собственные источники, исполнителя работ обвиняют в мошенничестве на сумму 5 млн рублей.

Суть конфликта в том, что подрядчик должен был поставить в театр оборудование (систему безопасности) и установить его в здании.

По версии заявителя, контрагент предъявил документы об оплате услуг с завышенной стоимостью и поставил неподходящее оборудование, чем нанес ущерб городскому бюджету на 2,7 млн рублей. Вместе с тем сроки исполнения работ оказались сорваны, в связи с чем "Буфф" расторг контракт. Утверждается, что система безопасности так и не была установлена.

С позицией театра подрядчик не согласен и, в свою очередь, требует принять работы и полностью оплатить их.

Фото: ЗАКС.Ру