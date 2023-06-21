ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:43

ЗакС Петербурга одобрил продажу квартир четырем спортсменам по льготной цене

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга одобрил продажу квартир четырем спортсменам по льготной цене

Законодательное собрание Петербурга 21 июня приняло в целом проекты постановлений о продаже квартир по целевому назначению четырем спортсменам, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Они смогут приобрести по льготной цене двухкомнатные квартиры в Колпино и Шушарах. 

Этого удостоились призер Паралимпийских игр 2020 года в Токио по бочче Дарья Адонина и заслуженный мастер спорта, пловец Александр Попков. Также в списке тренеры гимнасток Елена Афанасьева, которая готовила Дину Аверину, и Татьяна Колесникова, которая работала с Маргаритой Мамун. Площадь квартир составит примерно 50 кв.м, а их стоимость около 5,5 млн рублей. 

Депутат Борис Вишневский отметил, что в парламент в основном поступают предложения о целевой продаже лишь спортсменам и их тренерам, но не в отношении врачей и других выдающихся граждан. Такую позицию он считает "однобокой". 

Также в конце мая в парламент внесли еще шесть проектов постановлений о целевой продаже квартир: чемпионке по синхронному плаванию Александре Пацкевич, тренеру Андрею Радухе, чемпионам Сурдлимпийских летних игр Денису Федоренкову, Александру Матвееву и Анастасии Клечкиной, а также серебряному призеру Роману Днеприкову. Они смогут приобрести квартиры в Колпино и в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе. Депутаты эти проекты еще не рассматривали. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама