Хабаровчанина отправили под арест по подозрению в финансировании ВСУ

ФСБ задержала жителя Хабаровского края в рамках уголовного дела о государственной измене: его заподозрили в переводе криптовалюты на нужды вооружённых сил Украины (ВСУ), передаёт РИА Новости.

Средства мужчина якобы перечислял на счёт заграничного фонда посредством третьих лиц, проживающих на Украине. По версии ФСБ, на криптовалюту для ВСУ покупали беспилотники, тепловизоры, боеприпасы и медсредства.

55-летнего фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО "Лефортово" Москвы.

Ранее двух экс-сотрудников российского ОПК также отправили под арест по подозрению в госизмене.

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