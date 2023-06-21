Полиция выявила фиктивные заработки врачей в Тихвинской больнице

Сотрудники экономической полиции обнаружили признаки мошеннической схемы в Тихвинской межрайонной больнице: там могли лечить фиктивных пациентов. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти думают о возбуждении уголовного дела.

Как полагает следствие, 700 фейковых пациентов прошли лечение в медучреждении, за что оно получило не менее 44 млн рублей от страховых компаний. "Больные" проходили оформление через отделение реабилитации зимой этого года.

Предварительно установлено, что средства могли потратить на премирование сотрудников, однако большую часть денег вывели через фиктивные подряды.

В этом апреле руководивший больницей порядка 10 лет главврач Александр Горшков покинул занимаемый пост по собственной инициативе. После этого, как пишет 47news, медик якобы бежал за границу.

К мошенничеству, по версии полиции, также могут быть причастны завотделением реабилитации Зоя Якимова и экс-замглавврача по лечебной работе Андрей Матвеев.

В ходе организованной проверки и. о. главы учреждения Наталья Новожилова известила Фонд ОМС о "технической ошибке" и в начале июня возвратила часть средств четырём страховщикам. При этом сумму она взяла из годового бюджета больницы.

Фото: ЗАКС.Ру