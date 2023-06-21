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Новости 12:58

В ЮАР ожидают личного визита Путина на саммит БРИКС

фото ЗакС политика В ЮАР ожидают личного визита Путина на саммит БРИКС

Власти Южно-Африканской Республики рассчитывают на личный визит президента России Владимира Путина на августовский саммит БРИКС, сообщил генсек правящей партии страны "Африканский национальной конгресс" Фикиле Мбалула, чьё заявление приводит РИА Новости.

"Мы ожидаем прибытия Путина, и правительство занимается этим важным вопросом", — поделился он.

На саммит БРИКС Путин уже получил официальное приглашение. В то же время кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что поедет президент в ЮАР или нет, пока неясно. 


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